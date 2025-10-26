Giuseppe Conte è stato riconfermato presidente del M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. Lo si legge sulla pagina Facebook del Movimento.

«Alle ore 18 di oggi 26 ottobre 2025 - si legge - si sono concluse le votazioni degli iscritti per l'elezione del presidente del Movimento 5 Stelle. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito: “Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione Movimento 5 Stelle?” Hanno votato SI: 53.353. Hanno votato NO: 6.367».

La votazione, in corso da giovedì, prevedeva come unico candidato proprio Giuseppe Conte. C’erano altre persone che avrebbero voluto candidarsi, ma sono state escluse dalla competizione per via delle regole stabilite dal Movimento stesso, motivo per cui non sono mancate le critiche.

«Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. Sempre dalla parte giusta!» le parole di Conte sui social dopo la riconferma.

