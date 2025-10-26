Lisa Pigato si è aggiudicata il torneo del singolare femminile nel sesto e ultimo Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

In una finale tutta italiana, Pigato, testa di serie numero 2, ha sconfitto 6-1, 6-4 la numero 3 del seeding, Giorgia Pedone.

Spettacolare finale nel doppio femminile, in cui si sono affrontate le prime due teste di serie. La greca Martha Matoula e la svedese Lisa Zaar hanno superato 6-1, 4-6, 13-11 la serba Anja Stankovic e la svizzera Katerina Tsygourova.

L'appuntamento con il tennis internazionale al Forte Village si rinnoverà nel 2026.

