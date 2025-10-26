Serie A, Amatori Rugby Alghero sconfitto a PiacenzaNel match valido per la seconda giornata del girone 2 del Gruppo 2, giallorossi ko per 26-19
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel match valido per la seconda giornata del girone 2 del Gruppo 2 del campionato nazionale di Serie A, l'Amatori Rugby Alghero perde 26-19 sul campo del Piacenza.
Dopo un primo tempo chiuso sotto 19-0, gli algheresi hanno messo a segno due mete con Shelqeti e una con Marrone (due trasformate da Steenkamp). Decisiva la meta piacentina al 58'.
Amatori Rugby Alghero: Mazzone (Armani), Delrio, Serra, Russo, May (Marrone), Steenkamp, Tancredi, Canulli, Lenoci, Shelqeti, Kone (Pedroni), D’Ambola, Muciaccia (Sciacca), Mc Gonagle (Cincotto), Marchetto (Gueye). (Rapisarda). Coach Marco Anversa