La Women Torres perde col LesmoAlle rossoblù non basta il vantaggio segnato da Billi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Un pareggio, per quanto abbiamo prodotto, non sarebbe stato demeritato. Con un pizzico di cattiveria in più avremmo trovato il gol del 2-2»: così il tecnico Emanuele Ruiu ha commentato la sconfitta casalinga della Women Torres contro il Lesmo. Le ospiti hanno vinto 2-1 rimontando la rete realizzata dalla squadra sassarese da Giada Billi alla mezzora.
Il vantaggio dura appena 4 minuti: Tartaglia si inserisce tra le linee e una volta davanti al portiere Deiana la fulmina. Passano altri cinque minuti e il Lesmo va in vantaggio: siluro imprendibile di Galbusera.
Nella ripresa occasionissima per il pareggio, ma il tiro di Sotgiu viene salvato sulla linea, sulla ribattuta il pallone termina tra i piedi di Billi però Martinelli è attenta e gli nega la gioia della doppietta.