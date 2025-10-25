«Un pareggio, per quanto abbiamo prodotto, non sarebbe stato demeritato. Con un pizzico di cattiveria in più avremmo trovato il gol del 2-2»: così il tecnico Emanuele Ruiu ha commentato la sconfitta casalinga della Women Torres contro il Lesmo. Le ospiti hanno vinto 2-1 rimontando la rete realizzata dalla squadra sassarese da Giada Billi alla mezzora.

Il vantaggio dura appena 4 minuti: Tartaglia si inserisce tra le linee e una volta davanti al portiere Deiana la fulmina. Passano altri cinque minuti e il Lesmo va in vantaggio: siluro imprendibile di Galbusera.

Nella ripresa occasionissima per il pareggio, ma il tiro di Sotgiu viene salvato sulla linea, sulla ribattuta il pallone termina tra i piedi di Billi però Martinelli è attenta e gli nega la gioia della doppietta.

