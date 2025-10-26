In Promozione, si è disputata oggi l’ottava giornata d’andata, con risultati che confermano le squadre di vertice e regalano sorprese.

Nel girone A, il Guspini ritrova subito la vittoria, battendo 2-1 un ostico Pirri, alla prima sconfitta stagionale. Resta in scia il Terralba, che supera 1-0 il Vecchio Borgo Sant’Elia, mentre rallenta il Castiadas, fermato 1-1 in casa dalla Tharros. Il Selargius inciampa 0-2 contro l'Arborea, formazione in gran salute, mentre il Cus Cagliari di Marco Lantieri travolge la Baunese con un rotondo 6-0. Successo esterno anche per la Villacidrese a Uta (2-1) e per l’Atletico Cagliari a Ovodda (0-1). Scivolone dello Jerzu (0-2) contro la matricola Samugheo, mentre la Freccia Parte Montis ottiene il primo successo stagionale battendo 2-1 il Tonara.

Nel girone B, continua la corsa dell’Alghero, che impone il 2-0 al San Giorgio Perfugas, conquistando l’ottava vittoria consecutiva. L’Usinese vince 1-0 nel match di cartello con il Bosa e sale al secondo posto, approfittando anche della sconfitta dell’Arzachena a Sassari contro il Campanedda (3-1). Vittoria esterna anche per il Bonorva a Castelsardo (0-2), ora terzo in classifica. L’Atletico Bono centra la prima vittoria casalinga e la seconda consecutiva, superando 4-0 il Tuttavista, con Molozzu autore di una tripletta. La Macomerese travolge 0-5 il Ghilarza, mentre terminano in parità Li Punti-Thiesi (0-0) e Luogosanto-Coghinas (1-1). Lo Stintino supera 2-1 l’Ozierese.

