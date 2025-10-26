Serie D, Costa Orientale Sarda batte la PalmeseReti del solito Rossi e di Murgia
La Costa Orientale Sarda piega la Palmese con una rete per tempo, confermando l’ottimo momento della squadra di Francesco Loi, ora nei quartieri alti della classifica.
Nel primo tempo, al 28' il gol di Rossi che insacca di testa su punizione dalla destra di Murgia regalando il vantaggio ai gialloblù.
Nella ripresa, al 32' i sardi guadagnano un rigore: Murgia trasforma spiazzando il portiere Pellino. La Palmese prova a reagire, ma la difesa e il portiere Xaxa non concedono nulla.
Per gli uomini di Loi altri tre punti d'oro: si tratta dell'ottavo risultato utile su nove incontri.