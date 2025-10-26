Serie A2 maschile, il Tc Alghero perde a Reggio EmiliaI ragazzi di capitan Gino Asara ko 5-1 sui campi del Ct Albinea
Nella quarta giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre maschile il Tc Alghero perde 5-1 sui campi del Ct Albinea.
I risultati.
Lorenzo Bocchi b. Gabriele Maria Noce (A) 6-0, 6-4
Flavio Bocci b. Luca Fasciani (A) 6-4, 6-3
Cristian Carli b. Michele Fois (A) 6-2, 6-1
Calvin Hemery (A) b. Tibo Colson 7-6(4), 6-4
Tibo Colson/Alessandro Motti b. Juan Bautista Otegui/Michele Fois (A) 7-5, 2-3, rit.
Cristian Carli/Tommaso Iotti b. Calvin Hemery/Nicolò Serra (A) 6-2, 6-4.