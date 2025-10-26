la vittoria
26 ottobre 2025 alle 15:58
Tennis A1 femminile, il Tc Cagliari sbanca RomaLe ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello battono 4-0 il Tc Parioli
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nella quarta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis a squadre femminile il Tc Cagliari vince 4-0 sui campi del Tc Parioli di Roma.
I risultati.
Nuria Brancaccio (C) b. Tena Lukas 6-3, 6-1
Tyra Caterina Grant (C) b. Francesca Gandolfi 6-3, 6-2
Barbara Dessolis (C) b. Beatrice Lombardo 4-6, 6-4, 7-5.
Tyra Caterina Grant/Marcella Dessolis (C) b. Galatea Ferro/Francesca Gandolfi 6-4, 6-3.
© Riproduzione riservata