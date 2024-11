Nella sede del Comitato regionale Sardegna, a Cagliari, si è tenuta la presentazione ufficiale dei nuovi tecnici che guideranno le rappresentative regionali di calcio a 11 in vista del prestigioso 61° Torneo delle Regioni della LND, in programma dall’11 al 18 aprile 2025 in Sicilia, concentramento di Taormina e Messina. Le formazioni isolane sono state inserite nel girone 1 con Umbria, Piemonte-Valle d'Aosta e Toscana. All'appuntamento erano presenti gli stessi tecnici, il presidente della Figc Sardegna Gianni Cadoni e il vicepresidente Francesco Mereu.

Ecco i tecnici nominati per ciascuna rappresentativa e i rispettivi assistenti tecnici. Rappresentativa Juniores Under 19 (nati dall’1 gennaio 2006): tecnico Giuseppe Cantara, assistente William Mocci. Rappresentativa Allievi Under 17 (nati dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009): tecnico Riccardo Testoni, assistente Riccardo Mereu. Rappresentativa Giovanissimi Under 15 (nati dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011): tecnico Massimo Malfitano, assistente Luca Lapa. Rappresentativa Femminile (nate dall’1 gennaio 2002 - fuoriquota 5 calciatrici nate dall’1 gennaio 2001 tesserate per il campionato di Eccellenza regionale e/o nate dall’1 gennaio 2003 tesserate per società di Serie C femminile avente sede nella Regione Sardegna): tecnico Fabio Cossu, assistente Maria Grazia Spanu.

Il presidente del Comitato Regionale Gianni Cadoni ha illustrato i profili e gli staff tecnici e l’obiettivo di portare in Sicilia non solo atleti e atlete di talento, ma anche uno spirito competitivo e corretto che possa rappresentare al meglio i valori del calcio dilettantistico sardo. «Il Torneo delle Regioni», ha affermato Cadoni, «è una vetrina fondamentale per il calcio dilettantistico e giovanile. La Sardegna si presenta con tecnici di alto profilo e una visione che punta non solo alla competitività, ma anche e soprattutto alla formazione umana e sportiva dei nostri ragazzi e ragazze. Abbiamo uno staff consolidato che supporta tutte le squadre. È importante creare una comunione d’intenti tra tecnici anche nel momento della visione dei giocatori sui campi. Facciamo come ogni anno squadra tra di noi».

Gigi Baranta, Responsabile delle Rappresentative, ha ricordato come il calcio giovanile sardo in questi ultimi anni abbia “sfornato” diversi giovani di talento, capaci di entrare nel giro di squadre nazionali. L’intero staff tecnico sarà supportato anche da Nino Cuccu, che insieme a Baranta rappresenterà una figura di riferimento per la programmazione e l’organizzazione delle attività delle rappresentative regionali. Insieme a loro, Vice presidente del Comitato regionale Sardegna Francesco Mereu, il Consigliere CR Sardegna Mathias Urru, la delegata regionale del Calcio Femminile Federica Arca e il vicesegretario del Comitato regionale Sardegna, Mario Dessì.

