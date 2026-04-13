La notte ha portato consiglio, e alla fine Ninni Corda ha deciso di non abbandonare la guida dell’area tecnica dell’Olbia nel momento più delicato, con i bianchi a rischio retrocessione diretta in Eccellenza.

Subito dopo la fine della gara sul campo della capolista Scafatese, persa dai galluresi 4-1, le voci delle dimissioni del dirigente nuorese avevano iniziato a circolare con forza nell’ambiente. Ma a 24 ore dalla notizia dell’imminente addio è lo stesso Corda a spiegare: “Ero abbastanza avvelenato e ho pensato seriamente alle dimissioni. A caldo ero determinato, poi, parlando anche con i giocatori e lo staff tecnico, e riscontrando che c’è la volontà di superare questo momento negativo, ho deciso che non restava che tornare al lavoro, tutti insieme, più determinati che mai, per provare a raggiungere l’obiettivo della salvezza, che sarebbe un traguardo straordinario”.

Da domani l’Olbia, scivolata al penultimo posto in classifica con 29 punti, in zona retrocessione diretta a tre giornate dalla fine del campionato di Serie D, riprenderà ad allenarsi in vista della sfida casalinga con la vice capolista Trastevere. E lo farà, come da tre mesi a questa parte, sotto lo sguardo vigile di Corda.

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