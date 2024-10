Tra le varie carte che l’Olbia potrà giocarsi domenica in casa della capolista Cassino c’è l’effetto sorpresa del nuovo allenatore, Lucas Gatti.

Essendo alla sua prima vera esperienza su una panchina italiana e avendo ben poca esperienza all’estero, il tecnico argentino è tutto da scoprire: non a caso, l’avversario intravede nel fanalino di coda gallurese la classica “buccia di banana” sulla quale rischia di scivolare dall’alto della vetta del Girone G, che occupa con 12 punti e la miglior differenza reti (con 7 gol fatti e 3 subiti) dopo le prime cinque giornate del campionato di Serie D.

Dopo la falsa partenza dell’esordio, in cui sono stati sconfitti 3-0 dal Trastevere, i benedettini hanno collezionato 4 vittorie senza subire una rete: l’ultima in casa della Costa Orientale Sarda domenica scorsa. La trasferta che attende l’Olbia, a caccia del primo successo stagionale nel testacoda del turno, rappresenta dunque una bella sfida per La Rosa e compagni, che – tra le altre cose – domenica al “Salveti” di Cassino dovranno rinunciare in attacco allo squalificato Costanzo.

Ecco, allora, che Gatti dovrà essere bravo a sfruttare la sindrome di “Davide contro Golia” toccando – per usare le sue parole – i «tasti giusti» con i giocatori. Ieri, durante la presentazione ufficiale, sulla partita col Cassino il 46enne allenatore sudamericano non si è sbilanciato, limitandosi a dire: «Domenica dobbiamo vincere una partita contro una squadra che a sua volta vorrà vincere per rimanere prima in classifica. Il tema è come, premendo quali tasti: là sta il lavoro di un allenatore». Là peserà l’effetto sorpresa Gatti.

