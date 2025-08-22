L’Amatori Rugby Capoterra conferma Marcello Garau e Gabriele Ambus alla guida della prima squadra, che disputerà il campionato nazionale di Serie B 2025/26.

La dirigenza giallorossa ha espresso piena soddisfazione per come i due tecnici hanno affrontato il loro debutto in panchina, centrando un positivo quarto posto finale a un punto dalla terza.

Soddisfatto il presidente Andrea Cogoni, che ha commentato: «E' motivo di particolare orgoglio avere alla guida della prima squadra due allenatori capoterresi, nati e cresciuti nel nostro club. Marcello e Gabriele incarnano perfettamente i valori e lo spirito dell’Amatori Rugby Capoterra, rappresentando un punto di riferimento sia tecnico che umano per tutti i nostri ragazzi».

