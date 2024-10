Lucas Gatti pare avere le idee chiare. Stasera il nuovo allenatore dell’Olbia si è presentato parlando di gioco, squadra, obiettivi ed esperienza, che in Italia gli manca, tanto che quella sulla panchina dei bianchi è la prima vera assoluta.

Ma per un figlio d’arte come lui – il padre Hugo, detto “El Loco”, è stato un grande portiere – questo non costituisce un problema. «Il calcio è calcio ovunque, ed è da quando sono nato che non conosco altro gioco», dice il quarantaseienne tecnico argentino, reduce dalle avventure in panchina al Senica, in Slovacchia come vice, e all’Under 23 del Bromley nella terza divisione inglese, e chiamato a risollevare le sorti dei galluresi, ultimi con un punto dopo le prime cinque giornate del campionato di Serie D, dopo l’esonero di Marco Amelia.

Puntando, a piccoli passi, vero l'obiettivo dichiarato della Serie C. «Da questa situazione se ne esce così, ragionando gara per gara», spiega Gatti, che debutterà in panchina domenica in casa della capolista Cassino. «Ci sono delle difficoltà e i risultati non rispecchiano le aspettative, ma ho visto alcune partite dell’Olbia e ho potuto notare un gruppo interessante: speriamo di poter ripartire anche sfruttando il lavoro di mister Amelia», aggiunge.

