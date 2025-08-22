Sabato di debutto in campionato. Domani alle 17.30 la Torres riceve il Pontedera al “Vanni Sanna” per la prima giornata della quarta stagione in serie C.

Il tecnico Michele Pazienza presenta così l'avversaria, allenata dall'ex Torres e Cagliari Menichini: «Affrontiamo una squadra giovane ma con elementi che vengono da vivai importanti, giocatori di gamba. Dal punto di vista tattico non mi aspetto un’avversaria arrembante, col fatto che hanno difesa a quattro avremo due linee folte da superare».

Indisponibile sino a ottobre il capitano Mastinu, che sarà operato a un menisco del ginocchio sinistro, resta ancora fuori la punta Di Stefano per affaticamento. Rispetto alla gara di Coppa Italia sarà invece utilizzabile il centravanti Diakite. Probabile un'accoppiata con Musso, col confermato centrocampo a cinque dove Lunghi partirà da mezz'ala con licenza di puntare l'area come fatto egregiamente contro il Livorno.

Il tecnico rossoblù ha illustrato anche gli obiettivi: «Avere una squadfra che lotta sino all'ultimo e far crescere i giovani giorno per giorno».

