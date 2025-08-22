Scalda i motori in vista della prossima stagione anche la pallacanestro targata Movimento Sportivo Popolare. La nuova annata MSP, la numero 13, si avvicina e registra ottimi riscontri. Per il campionato Open Maschile, che chiuderà le iscrizioni il 31 agosto, sono già 24 le squadre che hanno manifestato il loro interesse a partecipare.

Segnali positivi arrivano anche dal settore femminile, con 7 formazioni che hanno espresso la volontà di aderire. Le adesioni resteranno aperte fino al 30 settembre, termine valido anche per i campionati giovanili, dove l’interesse è in costante crescita.

«Siamo molto soddisfatti della risposta – sottolinea Alberto Manca, responsabile del settore pallacanestro MSP –. Siamo partiti nel 2012 con 22 squadre giovanili e 270 atleti, e da allora la crescita è stata costante. Oggi l’attività non riguarda più una sola categoria, ma coinvolge uomini, donne e ragazzi: un segnale chiaro che il basket amatoriale continua a conquistare appassionati di tutte le età».

Guardando alla nuova stagione, Manca sottolinea: «Il nostro obiettivo rimane sempre quello di proporre competizioni inclusive, dove non conti soltanto il risultato sportivo, ma soprattutto il piacere di giocare e condividere la passione nel segno del fair play».

Inoltre, sono aperte le iscrizioni al corso arbitri, rivolto a candidate e candidati tra i 18 e i 40 anni con esperienze cestistiche pregresse. Per informazioni è possibile contattare il numero 370 1040140.

