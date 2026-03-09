Un fine settimana tra conferme e cadute quello che ha coinvolto le oristanesi che prendono parte al torneo di Promozione regionale di calcio nel corso della decima giornata di ritorno.

Nel girone A si conferma la capolista Terralba F. Bellu che sconfigge l’Ovodda per 3-1. Sfida indirizzata in avvio, con i padroni di casa che trovano le reti del bomber Sanna e Lasi (la sua una marcatura pregevole, direttamente dal calcio d’angolo) nei primi 8’ di gioco. Nelle ripresa arrotonda il risultato ancora Sanna (arrivato a quota 23 reti in campionato) e, negli ultimi minuti, per gli ospiti, Sedda. Un successo che permette alla formazione allenata da Daniele Porcu di proseguire il suo buon momento di forma e mantenere il vantaggio di un punto sulla diretta inseguitrice, il Guspini (64 punti la capolista, 63 l’inseguitrice). Tra le oristanesi, spicca anche la bella vittoria esterna dell’Arborea, a Tonara, per 1-3. Nel successo dei gialloblu si fa notare Pibiri, autore di una doppietta; l’altra rete è stata segnata da Perilli. L’undici guidato da Maurizio Firinu rimane così sempre a ridosso della zona playoff. Ultimo posto playoff occupato dal Selargius, vittorioso in casa del Samugheo (1-3 il finale). Per gli ospiti vanno a segno Berti, Reginato e Ragucci. Nel finale il gol dei padroni di casa con Hurtado. I ragazzi di Alberto Piras, dunque, escono dalla sfida della decima di ritorno a secco di punti e vengono raggiunti in classifica, a quota 32 punti, da Tharros e CUS Cagliari, che nello scontro diretto hanno pareggiato 1-1. Nella prima frazione è Calaresu a sbloccare il risultato in favore dei biancorossi. Universitari che nel primo tempo potrebbero pareggiare con Camba su rigore, ma Grotta para. La rete dell’1-1 arriva però nella ripresa: a siglarla è lo stesso Camba. Infine, pareggio con rammarico per la Freccia Parte Montis sul campo del Pirri. I mogoresi, infatti, vengono raggiunti con due reti nei minuti finali, dopo essere andati sullo 0-2 grazie alle marcature di Cau e Mandis. Margine che rimane a -5 dalla zona playout.

Nel girone B spicca la vittoria del Bosa, contro il Campanedda, per 2-0. Bosani che portano a casa la terza vittoria di fila, grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Fadda e Brisida e allungano il vantaggio dalla zona calda della classifica (+5 dai playout). Il Ghilarza esce a testa alta dalla sfida contro l’Alghero. Contro la prima in classifica e corazzata del torneo perde 1-0. Zona playout che ora dista 5 punti.

