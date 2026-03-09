Nella difficile trasferta di Lanusei il Santa Teresa ritrova successo e sorriso, e 3 punti pesanti per la classifica e il morale.

L’1-3 maturato ieri al Lixius al termine del match della 9ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza riscatta psicologicamente in un colpo solo le sconfitte con Carbonia e Ossese, permettendo alla squadra di Fabio Levacovich – priva nell’occasione di giocatori del calibro di Ziani, Djedje, Traore e Del Vecchio, alle prese quest’ultimo con problemi muscolari – di balzare fuori dai playout con 28 punti e di “mettere nel mirino” con fiducia la Ferrini Cagliari, attesa al Buoncammino al prossimo turno per uno scontro diretto che promette spettacolo.

Decisive contro il Lanusei la rete di Svarups, a segno nel primo tempo per il vantaggio del Santa Teresa, e la doppietta di Carlander in una ripresa in cui la quinta forza del torneo trova il gol della bandiera, in inferiorità numerica, con Mereu. Tra i migliori in campo Saiu, autore di due assist.

“Sono molto soddisfatto, i ragazzi hanno sfoderato una prestazione superlativa rendendo giustizia alla buona prova con l’Ossese con un risultato incredibile”, commenta Levacovich, che premia i talenti locali Gavagni, titolare al Lixius, e Alluttu e si gode il pieno recupero di Generoso in vista di un finale di stagione in cui i galluresi avranno bisogno di tutte le loro forze.

