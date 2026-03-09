Le assenze e la qualità della terza forza della serie C femminile non fermano la escalation della Women Torres che batte il real meda per 3-1. terzo successo casalingo di fila e vittoria che vale come ipoteca sulla salevzza diretta, visto che il vantaggio sui playout è salito a +11 e mancano solo cinque giornate.

Le lombarde hanno iniziato a spron battuto e al 7' Mussano ha centrato il palo e quattro minuti dopo Scaramuzzi ha sprecato un'occasione in area alzando la mira. Women Torres pericolosa con Loupattij che dal limite dell'area salta due avversarie ed effettua un tiro-cross che passa vicino alla traversa.

Nella ripresa, al 55', perla di Dahine: la calciatrice olandese prende palla a centrocampo, salta tre avversarie e a tu per tu con Ripamonti è glaciale realizzando il gol dell'1-0. Due minuti più tardi la centrocampista giapponese Kubota esplode un siluto dai 30 metri per il raddoppio.

Al 64' il Real Meda accorcia le distanze con Scaramuzzi abile nel sfruttare il suggerimento della compagna e colpire a rete da posizione defilata. Alla mezzora prima Picchirallo si vede negato il gol da un super intervento di Ripamonti che poi sulla ribattuta replica, smanacciando dall'incrocio dei pali la conclusione di Loupattij. Sugli sviluppi dell'angolo Sotgiu prende bene il tempo e di testa manda a lato di un niente. Nell'ultimo quarto il Real Meda preme alla ricerca del pareggio ma nel recupero, al 94', Loupattij serve Sotgiu che chiude la contesa con la terza rete.

© Riproduzione riservata