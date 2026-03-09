Il Castiadas continua a credere nel sogno promozione nel girone A del campionato di Promozione. La formazione allenata da Bebo Antinori ha conquistato una vittoria pesante domenica scorsa a Sinnai contro il Vecchio Borgo Sant'Elia, nonostante una situazione di forte emergenza di organico.

Una prestazione di carattere che ha soddisfatto pienamente il tecnico biancoverde, Bebo Antinori che al termine della gara ha voluto elogiare l’atteggiamento della squadra: «Vorrei fare i complimenti ai ragazzi perché, in condizioni di estrema emergenza – mancavano sei giocatori – hanno tirato fuori una grande prestazione contro un avversario molto forte».

Tre punti fondamentali che permettono al Castiadas di restare agganciato al treno di testa. A sei giornate dal termine la classifica resta infatti cortissima nelle primissime posizioni: guida il Terralba con 64 punti, seguito dal Guspini Calcio a quota 63. Subito dietro c’è proprio il Castiadas con 60 punti, mentre la Villacidrese è quarta con 59.

Una situazione che lascia tutto ancora aperto e che rende decisivi i prossimi scontri diretti. Il calendario della prossima giornata potrebbe infatti ridisegnare gli equilibri al vertice: da una parte la sfida tra Castiadas e Terralba, dall’altra quella tra Guspini e Villacidrese.

Quattro squadre racchiuse in appena cinque punti e due partite che promettono spettacolo e tensione, con la lotta per la promozione che entra nel momento più caldo della stagione.

Il Castiadas, dal canto suo, proverà a sfruttare l’entusiasmo della vittoria di Sinnai e la determinazione mostrata anche nelle difficoltà. Come dimostrato nell’ultima gara, la squadra di Antinori ha saputo stringere i denti e ottenere un successo pesantissimo nonostante le numerose assenze.

Le prossime domeniche diranno se la formazione sarrabese riuscirà a completare la rimonta e inserirsi definitivamente nella corsa al primo posto. Il margine è ridotto, ma la squadra ha dimostrato di avere carattere e qualità per giocarsela fino alla fine.

