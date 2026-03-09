Nessuna grossa sorpresa nel corso della nona giornata di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Tra le prime in classifica cade solamente Elmas, terza, sul parquet del CUS Sassari.

Il colpo playoff. Apertura dedicata alla vittoria sassarese, per 71-51, contro la compagine guidata da Giancarlo Bogo. Successo (il decimo stagionale) che permette agli universitari di entrare in piena zona playoff. Nella prima metà gara il CUS Sassari parte con il piglio giusto e raggiunge la doppia cifra di vantaggio (25-17 al 10’ e 41-31 al 20’). La reazione ospite arriva al rientro dal riposo lungo, fino al -6 del 30’ (53-47). I padroni di casa sferrano il break decisivo negli ultimi 10’, tradotto nel +20 della sirena finale. Miglior realizzatore della gara è Lizzeri, del CUS, con 18 punti.

Le prime. Per la capolista CUS Cagliari arriva la ventesima vittoria stagionale sull’ostico campo dell’Astro (65-77). Ospiti che prendono il largo in avvio (12-25 al 10’) per poi subire il recupero dei padroni di casa nel corso dei quarti centrali (32-39 al 20’ e 52 pari al 30’). Nell’ultimo parziale di gioco, però, la compagine guidata da Marco Benucci preme nuovamente sull’acceleratore, chiudendo sul +12 finale. Ai padroni di casa non basta la vena realizzativa di Salis, autore di 19 punti. Si impone con autorità anche il CMB Porto Torres, contro Sinnai, per 72-57. Turritani che partono forte sin dalla prima parte di gara (35-20 al 20’) e gestiscono la situazione nella seconda parte di gara.

Le altre gare. Continua il buon momento del San Sperate, alla terza vittoria consecutiva, che si impone contro la Ferrini per 80-77. Partita equilibrata, con i padroni di casa sempre avanti nel punteggio, senza riuscire, tuttavia, ad avere un vantaggio in doppia cifra al termine dei parziali di gioco (26-20 al 10’, 41-37 al 20’ e 65-57 al 30’). Nel finale il quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino riesce a controllare il rientro avversario e porta a casa la decima vittoria stagionale che vale anche l’aggancio alla zona playoff. Nel San Sperate è da segnalare l’ottima prestazione di Passa, autore di 33 punti. Chiude il quadro delle cinque partite disputate il colpo esterno della SAP Alghero, sul parquet della Santa Croce Olbia, per 80-109. Non si sono giocate, infine, le sfide Mogoro-Genneruxi e Assemini-Atletico Cagliari.

