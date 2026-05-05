Ennesima folle “bravata” sul lungomare Poetto a Quartu. Forse volevano girare un video da mettere poi sui social per vantarsi con gli amici, oppure semplicemente volevano mettere a rischio la loro vita in una serata di noia e di alcol. Sta di fatto che nei giorni scorsi un gruppo di ragazzini ha cercato di “divertirsi” lanciandosi contro le auto in corsa nel lungomare Poetto, nel tratto davanti alla Marinella. All’altezza della rotatoria si sono gettati in mezzo alla strada facendo lo slalom tra i veicoli.

A raccontarlo sono stati alcuni passanti che si trovavano nei locali della zona e che hanno lanciato l’allarme sui social: «Questi ragazzini erano appositamente posizionati all’altezza dell’ex edicola vicino a La Marinella e attraversavano la strada mentre transitavano le auto facendo lo slalom tra i veicoli in corsa. Per loro sarà un gioco infantile ma rischiano di rovinare la vita a sé stessi e al malcapitato automobilista che se li trova davanti all’improvviso».

Per fortuna non ci sono state conseguenze. La stagione, tuttavia, non inizia nel migliore dei modi sul lungomare, già teatro l'anno scorso di risse e atti vandalici. Senza dimenticare gli incivili che non rispettano l'arredo urbano e che qualche giorno fa hanno parcheggiato dentro la rotatoria della Bussola, distruggendo il prato appena tagliato.

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