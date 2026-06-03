Sui tracciati allestiti sul litorale di Platamona, dentro e fuori la pineta di Abbacurrente si sono confrontati 150 atleti provenienti da numerose regioni italiane, la seconda prova della Coppa Italia XCO (Cross country Olimpico), riservata alle categorie Esordienti e Allievi.

Al termine della prova la classifica generale per rappresentative ha visto al comando il Veneto con 368 punti, seguito da Valle d'Aosta con 358 e Piemonte con 356. Completano la top five Liguria e Sicilia, confermando l'equilibrio che caratterizza la competizione nazionale. ottavo posto per la Rappresentativa della Sardegna.

Tra gli Allievi primo anno spicca il quarto posto di Giuseppe Mezzano (Sardegna 1), autore di una prova di alto profilo che lo ha visto sfiorare il podio contro alcuni dei migliori specialisti italiani della categoria. Ottimo anche il quinto posto di Leonardo Onida (Sardegna 1) tra gli Allievi secondo anno, risultato che conferma il valore del giovane atleta isolano.

Buoni piazzamenti anche per Emanuele Spiga (12° ES2), Fabio Farinelli (13° ES2), Daniele Magliona (15° ES2), Lorenzo Mulas (13° AL1), Diego Messina (7° AL2) e Emanuele Piras (9° AL2).

Nel settore femminile sono arrivati segnali incoraggianti da Fiamma Vacca, settima tra le Donne Allieve primo anno, da Alice Porcu, sesta tra le Donne Allieve secondo anno, e da Greta Pirisino, sesta nella categoria Esordienti Donne primo anno.

Da sottolineare anche i risultati ottenuti nelle prove giovanili, con la vittoria di Giovanna Cossiga (S.C. FC'72) nella categoria G6 femminile e il secondo posto di Matteo Alvau (S.C. FC'72) nella G6 maschile, a conferma della crescita del movimento giovanile isolano.

La seconda prova della Coppa Italia XCO Nord Sardegna è stata organizzata dal Cycling Team Progetto Sport, guidato da Angelo Gallozza, con il patrocinio dei Comuni di Sassari e Porto Torres e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna.

© Riproduzione riservata