La Cos si sblocca a Pontinia: 1-0 all'Anzio e primi tre punti dopo il ko nel derby con il Monastir. Decide Murgia, dopo appena 50 secondi della ripresa. Avvio convincente per gli uomini di Francesco Loi: al 4' il cross di De Luca dalla sinistra non trova Martins per un soffio, al 5' Demontis ci prova da trenta metri e Lucatelli devia in angolo in volo. Al 13', su una punizione di Murgia dalla trequarti, il portiere sbaglia l'uscita e nella mischia un difensore laziale respinge sulla linea. L'Anzio si fa vedere al 28' con Meledandri, che pesca Ferreira: l'attaccante, defilato sulla destra e con Cutrona in uscita, calcia sul fondo.

Il gol nasce da un traversone di Arboleda dalla destra: deviazione di destro di Demarcus, respinta corta di Lucatelli e Martins, spalle alla porta, serve all'indietro Murgia, che dal limite spedisce sotto l'incrocio.

La Cos continua a spingere: al 5' diagonale rasoterra di Morrone, servito da Demontis, bloccato a terra da Lucatelli; al 14', su uno schema da fallo laterale battuto lungo dallo stesso Demontis, Martins calcia da due passi e il portiere devia in angolo; al 33' l'attaccante si libera di Bronzini, ma il pallonetto non è preciso. L'Anzio risponde al 7' con Modesti, di testa dal secondo palo, e al 35' con Ambrogi da fuori: Cutrona è attento in entrambi i casi.

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