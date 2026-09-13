Nel 1921 era stata Cerva de Ozieri, montata dall'allora tenente Giovanni Baroncelli a vincere il 1° Derby sardo che aveva dato il via alla gloriosa storia dell'ippodromo di Chilivani. Ieri notte l'edizione numero 100 della classica riservata agli anglo arabi ha visto il trionfo di Inchimbe, che ha fatto volata solitaria in dirittura (10 lunghezze al secondo, Imperatorecatalano) condotta con sicurezza dal jockey Daviede Cirocca che ha interpretato le direttive dell'allenatore Antonio Cottu. Per la gioia della Inchimbe Silanus asd, un gruppo di cinque amici "che lo fanno per passione e divertimento" come hanno dichiarato.

Serata davvero eccezionale quella vissuta al "Don Meloni" di Chilivani: migliaia di spetattori hanno gremito l'impianto che continua a crescere e migliorarsi sotto la gestione della Prometeo, società in house del Comune di Ozieri. La presenza della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, i militari in sella della stazione di Foresta Burgos, le pariglie e i cavalieri e le amazzoni in abbigliamento tradizionale hanno fatto da ricco contorno.

Tra le altre corse di cartello da segnalare il successo di Sal Praise, montato da Federico Bossa, nel 51° Gran Premio Regione Sarda, e di Imperatore Byvarna, affidato alle briglie di Samuele Diana, nel 20° Derby Italiano del Purosangue arabo.

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