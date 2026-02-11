Monastir, tris al Valmontone e terzo posto agganciatoNel recupero della 22ª giornata (girone G), la squadra di Angheleddu supera 3-0 i laziali e raggiunge la Nocerina
Il Monastir liquida il Valmontone con un netto 3-0 nel recupero della 22ª giornata del campionato di Serie D, girone G, conquistando tre punti preziosissimi che valgono l’aggancio al terzo posto in classifica insieme alla Nocerina.
Dopo il successo nel derby contro la Cos, Aloia e compagni concedono il bis davanti al proprio pubblico, centrando la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche e confermando l’ottimo momento di forma della formazione guidata da Marcello Angheleddu.
Decisivi sette minuti nella ripresa. Al 17’ è Gibilterra a sbloccare il risultato, rompendo l’equilibrio della gara. Due minuti più tardi Pinna raddoppia con una precisa punizione dal limite, indirizzando definitivamente il match. Al 24’ arriva anche la firma del bomber Aloia, che cala il tris e chiude i conti.
La matricola allenata da Angheleddu continua così a stupire e a scrivere una pagina importante della propria storia, consolidando ambizioni e posizione in classifica.