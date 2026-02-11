Non v'é dubbio che, quando in un confronto il risultato non è quello della spartizione della posta, la vincente sia l'immagine della felicità , mentre la perdente sia quanto meno rammaricata. Questi sentimenti sono spinti all'ennesima potenza quando ciò accade in un derby. E proprio dal derby, disputato in Prima Categoria , nel girone D , tra Valledoria e Lauras, che partiamo per il consueto resoconto settimanale , riguardo le squadre "Anglogalluresi".

Se la memoria non ci inganna, era una decina d'anni o poco più, che Valligiani e Luresi avevano preso strade diverse: fatto salvo il confronto di andata , dello scorso ottobre a Luras, con la gara che si concluse in parità. Passano gli anni ma l'atmosfera " frizzantina",sia in campo che anche sugli spalti non muta: a far suo l'incontro é stato il Lauras, con un gran gol dalla distanza, a 10' dal termine, di Fabio Azara, ex Calangianus, e più di recente Luogosanto, dotato di un bagaglio tecnico certamente di categoria superiore.

Passando all'altra rappresentante del girone , parliamo del Badesi 09: a Sennori, l'undici di Antonio Borrotzu, ha confermato lo spirito "corsaro" che lo caratterizza in questa stagione. In fatto di vittorie esterne , dati alla mano, é infatti secondo, preceduto soltanto dalla capolista Monte Alma. Ricapitolando la classifica: il Valledoria conserva solitario il 3° posto con 35 punti; seguono il Lauras al 6° con 29, ed infine con 27 il Badesi 09, ottavo. Nell'altro girone l'Oschirese ( C ), ha agguantato il pareggio nel finale, sul terreno della Sanverese.Per quanto riguarda la classifica i granata , occupano il 5° posto con 29 punti, propio in compagnia della squadra di San Vero Milis. Dopo la sosta l'incontro clou della quinta giornata è in programma a Oschiri: l'undici di Sannio dovrà vedersela con la capolista Macomer.

