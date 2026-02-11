Esordio con sconfitta per l’Iglesias nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Nella gara di andata degli ottavi di finale, disputata al Monteponi, la Boreale si impone per 2-1, mettendo un primo tassello in vista del ritorno, in programma il 18 febbraio a campi invertiti.

Partenza in salita per i rossoblù, trafitti dopo appena 5 minuti: Francucci approfitta di una respinta corta di Daga e firma il vantaggio ospite. L’Iglesias reagisce e al 19’ ristabilisce l’equilibrio con Salvi Costa, abile a stoppare di petto in area e a battere Semprini.

Nella ripresa, al 7’, la Boreale trova il nuovo vantaggio con De Vincenzi, che supera Daga con un pallonetto. Nel finale l’Iglesias, rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Fidanza, prova generosamente a riaprire la gara, ma il risultato non cambia.

Servirà ora un’impresa nella sfida di ritorno per ribaltare il punteggio e continuare il cammino nella competizione.

© Riproduzione riservata