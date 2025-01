A poche ore dall’aver dato il benvenuto al nuovo attaccante Dario Bernardo de Jesus, l’Olbia saluta Marcos Chazarreta: nel campionato di Serie D con la maglia bianca il difensore argentino, classe 2003, ha collezionato 4 presenze per un totale di 94’ giocati.

«Olbia Calcio 1905 comunica la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marcos Chazarreta. La società augura a Marcos il meglio per il proseguo della sua carriera», recita il comunicato di questo pomeriggio.

Intanto, il club gallurese deve far fronte a una nuova contestazione: oggi davanti al “Nespoli” il personale addetto allo stadio ha trovato diversi fogli di carta dal messaggio eloquente, un invito alla proprietà svizzera rappresentata dal presidente Guido Surace e dal suo socio Benno Raeber e all’allenatore Zé Maria a lasciare Olbia.

I fogli sono stati fatti sparire dai dipendenti dell’Olbia, ma non abbastanza prontamente da evitare che la notizia si diffondesse in città. Non è la prima volta che la SwissPro, proprietaria del 70% delle quote dell’Olbia Calcio da poco più di un anno, viene contestata: indimenticabile la presa di posizione dei tifosi dopo la retrocessione, e, più di recente, dopo la decisione di escludere il capitano Luca La Rosa. Che – per inciso – alla fine, nonostante il pronto reintegro post contestazione, sarà costretto a salutare. Direzione (pare) il Budoni e il campionato di Eccellenza.

Difficile che La Rosa venga convocato per il derby di domenica in casa dell’Ilvamaddalena, il cui fischio d’inizio è stato posticipato alle 15.

© Riproduzione riservata