Il 2025 dell’Olbia si apre con un annuncio: questa mattina il club gallurese ha ufficializzato l’ingaggio del giocatore portoghese Dario Bernardo de Jesus, che arriva in Gallura per debuttare tra i “grandi”.

«Olbia Calcio 1905 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Dario Bernardo de Jesus, attaccante esterno di piede destro classe 2005. Dopo le giovanili con l’FC Thun, in Svizzera, arriva dalla Lisboa Sport C.I.F.A. Benvenuto a Olbia Dario!», recita il comunicato che annuncia il primo rinforzo di gennaio – terzo assoluto dopo Domenico Petrone ed Edoardo Della Salandra, arrivati a dicembre e anche loro classe 2005 – dopo tante partenze, attraverso le quali la società ha “ritoccato” la rosa, passata dai 30 giocatori tesserati all’inizio del campionato agli attuali 28 (nuovi acquisti compresi).

Ma le operazioni per rinforzare l’Olbia in vista di un girone di ritorno in cui i bianchi, quartultimi con 16 punti, dovranno superarsi per salvare la Serie D non sono finite qua: oggi ha riaperto il mercato dei professionisti, e non sono pochi i giocatori “delusi” che a gennaio decidono di cambiare piazza e categoria per rilanciarsi, ampliando le possibilità di scelta della proprietà svizzera, che sta curando la campagna acquisti insieme all’allenatore Zé Maria.

Da vedere quanto sia appetibile l’Olbia per questi o altri “delusi”, sia per la situazione in classifica, sia per le difficoltà economico-finanziarie della società presieduta da Guido Surace, che confida nella fideiussione dello scorso anno, che non verrà svincolata prima della metà del mese, per pagare gli stipendi di dicembre.

