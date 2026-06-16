Il Tennis club Porto Torres aggiunge un altro tassello al suo lungo percorso fatto di grandi traguardi, non solo per i risultati degli atleti ma nella gestione del circolo. L’ultimo nella 35ª edizione del Memorial Emma Angelini sui campi de Le Saline di Cagliari che si chiude con un doppio primato: il Tc turritano conquista il titolo per società, premiando il lavoro e la crescita del proprio settore giovanile. Assegnati anche i titoli regionali individuali nelle categorie under 10, 12, 14 e 16 maschile e femminile. Il torneo giovanile più prestigioso della Sardegna, ha segnato proprio uno di questi passaggi: per la prima volta nella storia, il titolo riservato alle società va al Tennis Club Porto Torres. Il Memorial Angelini, da sempre, non è solo una vetrina per i migliori talenti regionali nelle categorie under 10, 12, 14 e 16 maschili e femminili, ma anche un banco di prova per la qualità del lavoro svolto dai circoli sul territorio. Una vittoria del club turritano, capace di imporsi nella classifica a squadre grazie alla somma dei risultati ottenuti nei tabelloni principali. Il successo del Tc Porto Torres è arrivato al termine di una sfida serrata fino all’ultimo punto: la formazione turritana ha chiuso infatti a quota 30 punti, gli stessi del Tennis Club Cagliari – società che vanta ben 29 successi nell’albo d’oro della manifestazione, l’ultimo l’anno scorso – ma a fare la differenza sono stati i migliori piazzamenti tra finali e semifinali. Alle spalle delle due protagoniste si è classificato il Tc Decimomannu con 22 punti, confermando la crescita di una realtà emergente che aveva già scritto il proprio nome nell’albo d’oro nel 2024. Per Porto Torres si tratta di un traguardo storico sotto più punti di vista: è la prima affermazione assoluta nel Memorial Angelini e, allo stesso tempo, rappresenta anche la prima vittoria di un circolo del Nord Sardegna in una competizione che, nel corso degli anni, ha visto dominare realtà consolidate dell’area cagliaritana e non solo. Un segnale chiaro di crescita diffusa del movimento e della capacità di nuovi poli tecnici di emergere con continuità e qualità.

I campioni sardi del 2026 sono:

Under 10 maschile: Federico Cuccuru (Tc Porto Torres)

under 10 femminile: Adele Olmeo (Torres Sassari)

under 12 maschile: Antonio Soriga (Tc Porto Torres)

under 12 femminile: Giulia Solinas (Quattro Mori)

under 14 maschile: Leonardo Franzinu (Tc Decimomannu)

under 14 femminile: Maria Antonella Sini (Tc Cagliari)

under 16 maschile: Daniel Frasconi (Tc Terranova Olbia)

under 16 femminile: Maria Antonella Sini (Tc Cagliari)



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