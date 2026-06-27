Un lussuoso yacht è apparso questa mattina di fronte al porto di Buggerru, a sorpresa. E tutti si sono chiesti di chi fosse fino a quando, incrociando le ricerche, si è risaliti al ricco proprietario.

L'Anawa, colosso dei mari da 62 metri e 100 milioni di dollari, appartiene al miliardario brasiliano Jorge Paulo Lemann, re della birra mondiale e patron di colossi come Burger King e Kraft Heinz. La sagoma grigio-verde della nave, dotata persino di eliporto, ha ridisegnato il panorama della costa sarda, attirando gli sguardi curiosi di residenti e turisti.

Un risveglio da copertina per il paese minerario, che ora si chiede se il ricco proprietario dello yacht farà tappa anche sulla terra ferma, a visitare le meravigliose spiagge e siti turistici che Buggerru offre. Lo scorso anno lo stesso yacht, battente bandiera delle Isole Bermuda, era stato avvistato vicino alla costa di Baunei.

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