Francesca Michielin si è sposata: le nozze a Bassano tra girasoli e una fuga in VespaLa relazione tra la cantante e Davide Spigarolo, preparatore atletico ed ex saltatore in alto, è iniziata nel 2022 ed è sempre stata vissuta con grande discrezione
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Francesca Michielin ha scelto la sua Bassano del Grappa per il giorno più importante. La cantautrice veneta ha sposato ieri Davide Spigarolo nella Pieve di Sant'Eusebio, la parrocchia dove è cresciuta, al termine di una cerimonia riservata, circondata da familiari e amici più stretti. La chiesa è stata allestita con centinaia di girasoli, fiore simbolo scelto dagli sposi per accompagnare il loro "sì".
La celebrazione ha riservato anche un momento inatteso: è stata la stessa Michielin a prendere la parola in musica, interpretando l’Hallelujia di Haim durante la funzione religiosa. Un gesto che ha emozionato gli invitati e reso ancora più personale una cerimonia volutamente lontana dai riflettori.
Un'altra scelta fuori dagli schemi è stata quella di sedersi insieme ai sacerdoti, rivolti verso parenti e amici, invece che davanti all'altare. Dopo lo scambio delle promesse, la coppia – 31 anni lei, 32 lui - ha lasciato la chiesa a bordo di una Vespa, salutando gli ospiti tra applausi e sorrisi.
La relazione tra la cantante e Davide Spigarolo, preparatore atletico ed ex saltatore in alto, è iniziata nel 2022 ed è sempre stata vissuta con grande discrezione. Anche per questo le nozze sono state organizzate con particolare attenzione alla privacy, limitando la presenza di curiosi e fotografi.
(Unioneonline/D)