Matteo Vinci è il migliore dell’Eccellenza 2025/2026L’esterno della Ferrini Cagliari chiude i giochi con largo anticipo
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Con largo anticipo, l’esterno offensivo della Ferrini Cagliari, Matteo Vinci, si aggiudica la classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Nell’ultimo turno, l’undicesima giornata di ritorno, il giocatore blucerchiato ha conquistato il ventiduesimo punto, portandosi a +6 sugli immediati inseguitori e risultando ormai irraggiungibile.
Vinci si assicura così la vittoria della quinta edizione dell’iniziativa ideata da L’Unione Sarda in collaborazione con il Comitato Regionale Sardegna della FIGC. Il percorso si concluderà con il tradizionale gran galà di fine stagione, durante il quale saranno premiati tutti i protagonisti.
L’esterno della Ferrini raccoglie il testimone dai centrocampisti Madou Mabo (ex Barisardo) e Stefano Mereu (Alghero), vincitori della precedente edizione.
Alle sue spalle, a quota 16 punti, Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa) raggiunge Ousmane Baldé (Buddusò), attuale capocannoniere del torneo, e Daniele Cannas (Villasimius). A 15 punti, invece, il centrocampista della capolista Ossese Diego Di Pietro aggancia Alessandro Cadau (Nuorese) e Matteo Forzati (Villasimius).
Classifica:
22 punti: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).
16 punti: Ousmane Baldé (Buddusò); Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa); Daniele Cannas (Villasimius).
15 punti: Alessandro Cadau (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Matteo Forzati (Villasimius).
14 punti: Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Filippo Carraro (Nuorese).
13 punti: Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Sandro Scioni (Villasimius).
12 punti: Leonardo Boi, Andrea Porcheddu (Carbonia); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Fabio Cocco (Nuorese); Alessio D’Agostino (Sant’Elena); Mauricio Bringas, Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio).
11 punti: Tommaso Arzu (Iglesias); Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Blas Dante Tapparello (Ossese); Mauro Ragatzu (Sant’Elena 1, Villasimius 1); Gabriele Sanna (Sant’Elena); Massimo Fadda (Taloro Gavoi).
10 punti: Ablaye Faye, Raffaele Sambiagio (Buddusò); Luca La Rosa (Calangianus); Vittorio Attili, Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Nicola Mereu, Federico Usai (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Lucas Siamparelli (Santa Teresa).