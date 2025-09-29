Martin De La Puente, Diede De Groot e Jin Woodman trionfano al Sardinia Open International-èAmbienteIl torneo più importante d’Italia si è disputato sui campi in green set del Tc Alghero
Sui campi in green set del Tc Alghero, sono stati Martin De La Puente, Diede De Groot e Jin Woodman ad aggiudicarsi il 25º Sardinia Open International-èAmbiente, torneo categoria Itf1Series, con un montepremi di 35mila dollari, che è il più importante appuntamento di wheelchair tennis d’Italia.
Nel singolare maschile, per il terzo anno consecutivo, si sono affrontati in finale lo spagnolo Martin De La Puente e il francese Stephane Houdet, prime due teste di serie. E, come nelle due precedenti edizioni, a imporsi è stato l’iberico, che stavolta ha firmato un convincente 6-2, 6-3.
De La Puente si è ripetuto anche in doppio: in coppia con l’olandese Ruben Spaargaren ha sconfitto 6-2, 7-6(4) lo spagnolo Daniel Caverzaschi e lo statunitense Casey Ratzlaff.
Femminile. Nel femminile dominio olandese. Nel singolare, la testa di serie numero 6, Diede De Groot ha battuto Jiske Griffioen, numero 5, col punteggio di 6-3, 6-1. Nel doppio Jinte Bos e Lizzy De Greef si sono imposte 7-6(3), 6-0 sulla colombiana Angelica Bernal e sulla francese Ksenia Chasteau.
Quad. Nella finale del singolare della categoria Quad, il derby australiano è andato alla testa di serie numero 4, Jin Woodman, che ha liquidato 6-0, 6-3 Benjamin Wenzel. Wenzel che ha sfiorato il titolo anche in doppio, ma in coppia con il britannico Gregory Slade ha ceduto 2-6, 6-1, 12-10 al colombiano Daniel Alejandro Campaz Escobar e al brasiliano Leandro Pena.