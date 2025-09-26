Tempo di semifinali al 25º Sardinia Open International-èAmbiente di wheelchair tennis (torneo di categoria Itf1Series, con un montepremi di 35mila dollari) in corso sui campi in green set del Tc Alghero.

Nel maschile, avanzano le prime tre teste di serie: lo spagnolo Martin De La Puente ha rifilato un doppio 6-3 al coreano Ho Wom Im, stesso punteggio con cui il francese Stephane Houdet ha sconfitto cinese Zhenxu Ji. L’olandese Ruben Spaargaren ha avut9 la meglio (3-6, 6-4, 6-1) sul giapponese Takuya Miki, numero 6 del seeding. Lunga battaglia tra il numero 5 del seeding, Daniel Caverzaschi, e il numero 4, Casey Ratzlaff, col primo che ha eliminato lo statunitense 7-6(6), 2-6, 6-3.

Nel femminile dominano le olandesi. La testa di serie numero 4, Lizzy De Greef, ha rimontato 2-6, 6-2, 6-1 la giapponese Manami Tanaka; la numero 5 Jiske Griffioen ha battuto 6-1, 6-4 la cinese Zhenzhen Zhu (numero 3) e la 6, Diede De Groot, ha regolato 6-0, 6-2 la colombiana Angelica Bernal (numero 2). A rovinare la festa olandese è stata la numero 1 del seeding, la francese Ksenia Chasteau, che ha battuto 6-4, 6-1 Jinte Bos.

Nei Quad, out la prima testa di serie, l’argentino Gonzalo Enrique Lazarte, sconfitto 6-1, 6-4 dall’australiano Heath Davidson. Il cileno Francisco Cayulef (numero 2) l’ha spuntata con un doppio 7-5 sul brasiliano Ymanitu Silva. Ai saluti, invece, il numero 3 del seeding, il britannico Gregory Slade, sconfitto 6-1, 6-3 dall’australiano Benjamin Wenzel, che approda in semifinale come il connazionale Jin Woodman (4), che ha battuto 6-3, 7-6(4) il brasiliano Leandro Pena.



Futures. Alle battute finali il Sardinia Open International Futures Event (categoria Itf Futures Series, montepremi 3,5mila dollari).

Nel maschile, si contendono il titolo il cinese Jinhui Ding (testa di serie numero 5, che ha superato con un doppio 6-3 lo svedese Hampus Linder-Olofsson) e Fabian Mazzei (che ha eliminato 7-5, 6-1 il numero 4 del seeding Ivan Tratter). Nel femminile profeta in patria Marianna Lauro, che in finale ha rifilato un doppio 6-0 alla colombiana Sofia Valentina Ruiz Fontalvo.

Tra i Quad, dominio dell’israeliano Roy Abergil, che ha vinto sia il singolare (3-6, 7-5, 6-2 sullo spagnolo Roberto Romo Martin), sia il doppio (in coppia con l’elvetico Job Brenlla).

Le manifestazioni hanno il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dal Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Tennis Padel, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

