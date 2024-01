Nelle primissime posizioneìi della classifica dei capocannonieri di Promozione, girone A, poco cambia. Tra sabato e domenica si è disputata l’ultima giornata di andata. Ben saldo al comando il bomber del Monastir, Mauro Ragatzu con diciannove reti. In seconda posizione Carlo Mboup del Castiadas con undici marcature. Si avvicina Erik Bottegal (Idolo) che, nella trasferta col Guspini, ha messo l’undicesimo sigillo. Ad otto reti sempre Federico Ojeda del Selargius e Marco Boi del Tortolì.

Nel gruppo Nord, al giro di boa sempre in testa Domenico Saba (Usinese) con quindici reti ma si avvicina l’attaccante dell’Alghero, ex Siniscola, Ezequiel Franchi che ha firmato la tredicesima rete. Resta a dodici Andrea Usai del Lanteri in compagnia di Lorenzo Zela (ex Posada che ora gioca in Prima categoria con l’Arzachena). A dieci marcature Andrea Iesu (Santa Giusta), Mattia Asara (Sennori) e Oscar Kevin Foddai (Usinese) raggiungono Giuseppe Meloni (Alghero) e Andrea Piredda (Nuorese).

GIRONE A

19 RETI

Mauro Ragatzu (7 rig.) (Monastir K.)



11 RETI

Abdoulaye Mboup (7 rig.) (Castiadas)



10 RETI

Erik Bottegal (Idolo)



8 RETI

Federico Perez Ojeda (2 rig.) (Selargius)

Marco Boi (4 rig.) (Tortolì)



7 RETI

Marco Atzeni (Arborea)

Buba Darboe (Calcio Pirri)

Daniele Pilosu (2 rig.) (Guspini)



6 RETI

Omar Loi (Calcio Pirri)

Simone Mura (Orrolese)

Fabio Argiolas (Selargius)

Gabriele Pisano (Selargius)



5 RETI

Mattia Erbì (Arborea)

Bruno Floris (Arbus)

Matteo Cardia (Castiadas)

Guglielmo Falciani (1 rig.) (Castiadas)

Nicolò Agostinelli (Guspini)

Gabriele Stochino (Idolo)

Gianni Prieto (1 rig.) (Lanusei)

Lucas Mariano Serio (2 rig.) (Orrolese)

Mattia Casciello (Selargius)

Manuel Piras (Terralba)

Daniele Bratzu (1 rig.) (Villamassargia)



4 RETI

Francesco Tumatis (Atl. Cagliari)

Nicola Ligas (3 rig.) (Cus Cagliari)

Nicola Fenu (2 rig.) (Gonnosfanadiga)

Lamin Jammeh (1 rig.) (Idolo)

Henrique Vinicius (1 rig.) (Idolo)

Dominick Joseph Parisi (1 rig.) (Lanusei)

Alessio D'Agostino (Monastir K.)

Alessandro Moauro (1 rig.) (Orrolese)

Luca Orrù (3 rig.) (Terralba)



Girone B

15 RETI

Domenico Saba (3 rig.) (Usinese)



13 RETI

Ezequiel Franchi (4 rig.) (Alghero 3, Siniscola M. 10)



12 RETI

Andrea Usai (4 rig.) (Lanteri)

Lorenzo Zela (5 rig.) (Posada)



10 RETI

Giuseppe Meloni (1 rig.) (Alghero)

Andrea Piredda (2 rig.) (Nuorese)

Andrea Renzo Iesu (2 rig.) (Santa Giusta)

Mattia Asara (3 rig.) (Sennori)

Oscar Kevin Foddai (Usinese)



8 RETI

Stefano Mereu (2 rig.) (Alghero)

Emanuele Fini (1 rig.) (Stintino)

Simone Mameli (3 rig.) (Tuttavista)



7 RETI

Michele Axel Pandiani (1 rig.) (Siniscola M.)



6 RETI

Hernan Salazar (3 rig.) (Bonorva)

Federico Fernando Ferrari (Bonorva, ora alla Tharros)

Dramane Cissè (Coghinas)

Fabio Lauria (1 rig.) (Macomerese)

Maximiliano Timpanaro (Macomerese)

Nicolò Deiana (1 rig.) (Ovodda)

Salvatore Pilo (Sennori)

Riccardo Oggiano (1 rig.) (Stintino)

Nicola Sanna (Usinese)



5 RETI

Alessandro Manca (2 rig.) (Abbasanta)

Salvatore Porcu (2 rig.) (Abbasanta)

Salvatore Budroni (Bonorva)

Giuseppe Cocco (Fonni)

Giuseppe Nonne (4 rig.) (Fonni)

Samuele Oggiano (Porto Torres)

Davide Piras (Santa Giusta)

Lamine Doukar (1 rig.) (Stintino)

Giovanni Cadau (Tuttavista)



4 RETI

Franco Rodrigo Ruibal Ocampo (1 rig.) (Coghinas)

Mattia Zappino (3 rig.) (Lanteri 0, Stintino 4)

Simone Caggiari (Lanteri)

Mauro Florenzano (1 rig.) (Lanteri)

Antonio Mossa (Luogosanto)

Antonio Secchi (Luogosanto)

Marcello Colombo (2 rig.) (Macomerese)

Tadeu Moro junior (4 rig.) (Nuorese, ora al S. Elena)

Filippo Littarru (2 rig.) (Ovodda)

Antonio Sini (2 rig.) (Porto Torres)

Stefano Zilli (Posada)





