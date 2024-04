A due giornate dalla fine del campionato di Eccellenza, restano sempre dieci le reti di differenza tra il bomber Alessio Mulas ed il suo immediato inseguitore, Mattia Caddeo. L’attaccante del San Teodoro Porto Rotondo, domenica scorsa ha realizzato la 24esima rete stagionale mentre il centravanti del Ghilarza la 14esima. In terza posizione, Andrea Sanna della Tharros che col, tredicesimo gol, ha staccato Victory Igene del Tempio, rimasto a quota dodici. Decimo sigillo stagionale per l’attaccante del Villasimius, Lorenzo Camba che ha saltato numerose partite per infortunio. Il giocatore gialloblù ha messo la firma nella sfida contro la capolista Ilvamaddalena che ha perso l’imbattibilità sul proprio campo. Con Camba, a dieci, ci sono Matteo Vinci (Ghilarza), Facundo Maitini (Ilvamaddalena), Mauricio Villa (Ossese) e Alessio Virdis (Tempio).

24 RETI

Alessio Mulas (San Teodoro)



14 RETI

Mattia Caddeo (3 rig.) (Ghilarza)



13 RETI

Andrea Sanna (1 rig.) (Tharros)



12 RETI

Victory Igene (3 rig.) (Tempio)



10 RETI

Matteo Vinci (3 rig.) (Ghilarza)

Facundo Maitini (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Mauricio Ezequiel Villa (Ossese)

Alessio Virdis (Tempio)

Lorenzo Camba (3 rig.) (Villasimius)



9 RETI

Artur Sagitov (1 rig.) (Bosa)

Samuele Pinna (1 rig.) (Ghilarza)

Victor Pucinelli (7 rig.) (Li Punti)

Pierpaolo Falchi (2 rig.) (Taloro)



8 RETI

Andrea Porcheddu (1 rig.) (Carbonia)

Alberto Usai (3 rig.) (Ferrini)

Pietro Antony Cancilieri (Iglesias)

Giovanni Bulla (Tempio)



7 RETI

Jonathan Bitep (Barisardo)

Lorenzo Basciu (Carbonia)

Bruno Lemiechevsky Melessi (Li Punti 4, Calangianus 3)

Marcos Mainardi (Ossese)

Danilo Ruzzittu (5 rig.) (San Teodoro)

Edoardo Donati (Tempio)



6 RETI

Luc Didier Oli Oro (Barisardo)

Alessio Figos (Ferrini)

Gianluca Podda (Ferrini)

Sandro Scioni (Ferrini)

Mauricio Bringas (6 rig.) (Iglesias)

Lamin Touray (Ilvamaddalena)

Giovanni Tugulu (Li Punti)

Abdoulaye Bah (Ossese)

Mattia Gueli (1 rig.) (Ossese)

Luca Floris (3 rig.) (Sant'Elena)

Simone Calaresu (Tharros)





