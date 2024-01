Alessio Mulas continua ad avanzare nella classifica dei marcatori di Eccellenza. L’attaccante del San Teodoro Porto Rotondo, domenica scorsa, ha siglato il 15esimo sigillo. Dietro di lui il vuoto. Non considerando l’ex attaccante del Bosa, Artur Sagitov, che ora gioca in Bielorussia e che in Sardegna aveva realizzato nove reti, i primi inseguitori hanno appena sette reti. Sono Samuele Pinna del Ghilarza e Alessio Virdis del Tempio.

Con sei reti, gli altri due attaccanti del Ghilarza, Mattia Caddeo e Matteo Vinci, Jonathan Bitep del Barisardo, Alessio Figos della Ferrini, che continua a segnare gol pesanti per i cagliaritani, Mauricio Villa dell’Ossese e Victory Igene del Tempio.

15 RETI

Alessio Mulas (San Teodoro)



9 RETI

Artur Sagitov (1 rig.) (Bosa)



7 RETI

Samuele Pinna (Ghilarza)

Alessio Virdis (Tempio)



6 RETI

Jonathan Bitep (Barisardo)

Alessio Figos (Ferrini)

Mattia Caddeo (1 rig.) (Ghilarza)

Matteo Vinci (3 rig.) (Ghilarza)

Mauricio Ezequiel Villa (Ossese)

Victory Igene (1 rig.) (Tempio)



5 RETI

Daniele Orro (Ghilarza)

Facundo Maitini (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Abdoulaye Bah (Ossese)

Alberto Atzori (Tharros)



4 RETI

Sandro Scioni (Ferrini)

Alberto Usai (1 rig.) (Ferrini)

Bojan Gjurchinoski (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Nicolas Maitini (Ilvamaddalena)

Bruno Lemiechevsky Melessi (Li Punti 1, Calangianus 3)

Michele Chelo (1 rig.) (Ossese)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Luca Floris (2 rig.) (Sant'Elena)

Pierpaolo Falchi (1 rig.) (Taloro)

Nicolas Ricci (Taloro)

Giovanni Bulla (Tempio)

Andrea Sanna (Tharros)

Matteo Argiolas (Villasimius)



