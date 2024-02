È sempre Alessio Mulas il “re” dei marcatori nel campionato di Eccellenza. L’attaccante del San Teodoro Porto Rotondo, rimasto a secco nella sesta giornata di ritorno, comanda la speciale classifica con sedici reti. Continuano ad avvicinarsi Mattia Caddeo, attaccante del Ghilarza, e Alessio Virdis del Tempio che hanno realizzato il nono sigillo, raggiungendo così Artur Sagitov, ex Bosa che ha lasciato la Sardegna nel mercato invernale per trasferirsi in Bielorussia.

Resta a quota otto Victory Igene, compagno di squadra di Virdis. A sette reti, Bruno Lemiechevsky Melessi (Li Punti) ha raggiunto Samuele Pinna e Matteo Vinci (Ghilarza), Mauricio Ezequiel Villa (Ossese) e Andrea Sanna (Tharros).

16 RETI

Alessio Mulas (San Teodoro)



9 RETI

Artur Sagitov (1 rig.) (Bosa)

Mattia Caddeo (2 rig.) (Ghilarza)

Alessio Virdis (Tempio)



8 RETI

Victory Igene (1 rig.) (Tempio)



7 RETI

Samuele Pinna (Ghilarza)

Matteo Vinci (3 rig.) (Ghilarza)

Bruno Lemiechevsky Melessi (Li Punti 4, Calangianus 3)

Mauricio Ezequiel Villa (Ossese)

Andrea Sanna (Tharros)



6 RETI

Jonathan Bitep (Barisardo)

Alessio Figos (Ferrini)

Facundo Maitini (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Abdoulaye Bah (Ossese)

Giovanni Bulla (Tempio)

Edoardo Donati (Tempio)



5 RETI

Alberto Usai (1 rig.) (Ferrini)

Daniele Orro (Ghilarza)

Mauricio Bringas (5 rig.) (Iglesias)

Pietro Antony Cancilieri (Iglesias)

Victor Pucinelli (5 rig.) (Li Punti)

Marcos Mainardi (Ossese)

Pierpaolo Falchi (1 rig.) (Taloro)

Nicolas Ricci (Taloro)

Alberto Atzori (Tharros)

Lorenzo Camba (1 rig.) (Villasimius)



4 RETI

Sandro Scioni (Ferrini)

Bojan Gjurchinoski (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Nicolas Maitini (Ilvamaddalena)

Michele Chelo (1 rig.) (Ossese)

Augustin Llanos (Ossese)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Danilo Ruzzittu (2 rig.) (San Teodoro)

Luca Floris (2 rig.) (Sant'Elena)

Roberto Mele (1 rig.) (Taloro)

Simone Calaresu (Tharros)

Matteo Argiolas (Villasimius)

