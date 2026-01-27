Mano pesante del giudice sportivo sull'Olbia: Willis Furtado squalificato per tre giornateSalterà Nocerina, Latte Dolce e Montespaccato
Il rosso diretto rimediato a fine gara domenica costa a Willis Furtado tre giornate di squalifica. Il giudice sportivo ha inflitto all’attaccante dell’Olbia, espulso al 46’ della ripresa del match con l’Atletico Lodigiani (perso 2-0), tre turni di stop “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.
Il vice allenatore dei bianchi Mario Isoni incassa la prima ammonizione della stagione al pari dei giocatori Cristian Anelli, Enrico Cubeddu e Gioele Deiana Testoni, mentre Domenico Petrone sale a due ammonizioni e Joaquin Cabrera a tre.
Furtado salterà, dunque, la gara casalinga di domenica contro la Nocerina quarta della classe, valida per la 5ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, il derby di Sassari col Latte Dolce e lo scontro salvezza col Montespaccato, che si giocherà allo stadio Bruno Nespoli di Olbia il 15 febbraio.