Misterioso incidente ieri notte dopo le 22, lungo la 131 Dcn subito dopo Ottana dove una Bmw Serie 1 si è cappottata, terminando la sua corsa al centro della carreggiata. L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 28. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che si sono trovati la strada sbarrata dall’auto ribaltata.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, con le ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia, è emerso un particolare preoccupante : nell’abitacolo non c’era nessuno. Del conducente, nessuna traccia. Immediatamente sono scattate le ricerche nelle aree circostanti, nel timore che l’automobilista potesse essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo e finito nella cunetta a bordo strada.

All’interno della vettura, tuttavia, non sarebbero stati rilevate tracce di sangue. Mentre proseguivano le ricerche, i soccorritori si sono attivati per risalire al proprietario del veicolo e verificare se l’auto fosse stata eventualmente rubata. Diverse le ipotesi al vaglio per chiarire quanto accaduto lungo la 131 Dcn. Un episodio simile si era verificato dieci fa giorni questa volta sulla 131 Dir non lontano da Macomer, dove era scattato l’allarme per un grave incidente ma i soccorsi, anche in quel caso, avevano trovato l’auto semidistrutta ma nessun autista.

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