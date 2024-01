Compito difficilisssimo, questo pomeriggio per il Budoni e l'Atletico Uri in Serie D: si gioca la seconda giornata del girone di ritorno del girone G. Il Budoni, in piena zona playout che non vince da diverse giornate, ospita la Romana terza in classifica che nelle ultime sei gare ne ha vinto cinque, pareggiando poi con la capolista Cavese. La partita sarà arbitrata da Luka Meta di Vicenza. Il Budoni a dicembre si è raddorzato con una decina di nuovi arrivati con Petrone che sta lavorando soprattutto per l'amalgama.

L'avversario di domani attraversa un momento magico. negli ultimi due mesi ha risalito la classifica, portandosi al terzo posto, a nove punti dalla Cavese e a due alla Cos. Il Budoni deve comunque far punti a caccia della salvezza, oggi lontana.

La gara avrà inizio alle 14,30. Non facile neppure il compito dell'Uri che gioca in trasferta sul campo dell'Ardea. Una gara importante per le due squadre in chiave salvezza.

