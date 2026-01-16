«Cagliari è la nostra città da 10 anni, il nostro campo di regata, di allenamento e oggi è una giornata importante per la Sardegna, per i cagliaritani, per i sardi e per lo sport della vela perché comunque sarà un evento importante, il primo evento di questo ciclo di Coppa America».

Così Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa, a margine della presentazione ufficiale oggi a Cagliari dell'evento che precederà la Louis Vuitton Cup del 2027 a Napoli.

«Siamo i padroni di casa, siamo felici e onorati che il primo evento sia qua. Sarà un evento internazionale, quindi dobbiamo lavorare per far sì che tutto venga al meglio, ma credo che la squadra che è stata messa in piedi dalla presidente della Regione Sardegna, dall'assessore del Turismo e tutto il gruppo di lavoro farà un gran lavoro e farà vedere il meglio di quello che può dare la Sardegna».

«Lavoriamo ogni giorno per cercare di essere il più preparati possibile. Ovvio che nello sport non puoi bruciare le tappe - osserva Sirena - soprattutto non ci sono scorciatoie, quindi dovremo arrivare preparati e fare un errore meno degli altri. Però è evidente che il fatto di regatare in casa sarà una responsabilità in più, ma allo stesso tempo sarà uno stimolo per fare ancora meglio».

