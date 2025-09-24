Si è aperto ieri, sui campi in green-set del Tc Alghero, il 25º Sardinia Open International-èAmbiente (categoria Itf1Series, con un montepremi di 35mila dollari), da anni il torneo di wheelchair tennis più importante d’Italia.

Nel singolare maschile sono già al secondo turno l’italiano Luca Arca e le otto teste di serie (lo spagnolo Martin De La Puente, il francese Stephane Houdet, l’olandese Ruben Spaargaren, lo statunitense Casey Ratzlaff, lo spagnolo Daniel Caverzaschi, il giapponese Takuya Miki, il cinese Zhenxu Ji e il brasiliano Daniel Rodrigues).

Nei match di primo turno disputati, Davide Nevola ha incassato un doppio 6-0 contro l’israeliano Sergei Lysov, mentre il sudafricano Alwande Sikhosana ha superato 2-6, 6-4, 6-4 l’olandese Maarten Ter Hofte e il francese Frederic Cattaneo ha sconfitto in rimonta, 5-7, 6-4, 6-3, l’australiano Anderson Parker.

Femminile. Anche nel femminile avanzano le teste di serie: la francese Ksenia Chasteau, la colombiana Angelica Bernal, la cinese Zhenzhen Zhu, le olandesi Lizzy De Greef, Jiske Griffioen, Diede De Groot e Jinte Bos, la giapponese Manami Tanaka. Debutto convincente per la francese Pauline Deroulede, che ha regolato 6-0, 6-1 la danese Louise Willerslev-Olsen. Bene anche la cinese Luoyao Guo, che si è imposta 6-0, 6-3 sull’elvetica Nalani Buob, e la britannica Cornelia Oosthuizen, che ha chiuso con un doppio 6-2 la sfida con la colombiana Zuleiny Rodriguez Trujllo.

Quad. Oggi, nei quarti di finale della categoria Quad, l’argentino Gonzalo Enrique Lazarte (testa di serie numero 1) affronterà l’australiano Heath Davidson (che ha battuto 6-7, 6-2, 6-2 il colombiano Campaz Escobar), il cileno Francisco Cayulef (2) giocherà contro il brasiliano Ymanitu Silva (4-6, 6-1, 6-2 sul tedesco Marcus Laudan. La testa di serie numero 3, il britannico Gregory Slade, affronterà l’australiano Benjamin Wenzel (6-1, 6-2 sul turco Ali Ataman) e la numero 4, l’australiano Jin Woodman, si misurerà col brasiliano Leandro Pena.

Futures. Sugli stessi campi si sta disputando anche il Sardinia Open International Futures Event (categoria Itf Futures Series, montepremi 3,5mila dollari).

Nel singolare maschile, si qualificano per i quarti il numero 3 del seeding, Antonio Cippo (6-0, 6-0 a Stefano Puccetti), il numero 4 Ivan Tratter (6-3, 6-0 su Giovanni Zeni) e Fabian Mazzei, che ha superato 6-2, 6-1 il numero 7 Lorenzo Deglinnocenti.

Out Alberto Moja (6-0, 6-1 dal cinese Jinhui Ding, testa di serie numero 5), Andrea Morandi (6-3, 6-4 dallo svedese Oscar Tarantino, numero 6) e Paolo Tontodonati (7-5, 6-4 dall’elvetico Matthias Huerlimann, numero 8).

Marianna Lauro e Sofia Valentina Ruiz Fontalvo si contenderannoil titolo nel singolare femminile. La tennista di Ploaghe ha superato, in quasi 2h30’ col punteggio di 6-7(4), 6-1, 7-5, la numero 1 del seeding, la svizzera Angela Grosswiler. La colombiana, invece, ha superato 6-2, 7-6(4) Elisabetta Barbieri in 2h11’.

Sfida tra le prime due teste di serie per il titolo del singolare Quad. L’israeliano Roy Abergil ha sconfitto 0-6, 7-6(6), 6-4 Mariagrazia Lumini, e lo spagnolo Roberto Romo Martin ha battuto 6-0, 67-6(4) il francese Pierlin Angeli.

Le manifestazioni hanno il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dal Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Tennis Padel, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

