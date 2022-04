L'Ossese viene bloccata dal Covid e questo porta a un inatteso slittamento in extremis di tutto il finale di stagione in Eccellenza. Rinviato all'8 maggio il penultimo turno, che si sarebbe dovuto giocare domani, con conseguente posticipo a domenica 15 della giornata conclusiva. E si attende anche di conoscere la situazione per i playoff, visto che il Comitato regionale deve indicare il nome della squadra che parteciperà alla fase nazionale non oltre lunedì 23 maggio (il primo turno inizia domenica 29).

Rinvio all'ultimo. Domani alle 16 si sarebbe dovuta giocare la penultima giornata. Tutta in contemporanea, come da obbligo per gli ultimi due turni ribadito anche ieri per garantire la regolarità di chi sta lottando per promozione o retrocessione. L'Ossese, dopo la partita di Coppa Italia col Barletta di mercoledì, ha avuto diversi componenti del gruppo squadra con sintomi (più di cinque, come da regolamento per la richiesta di rinvio) e dovrà testare tutta la rosa per capire l'effettivo numero di positivi. La squadra allenata da Giampiero Loriga, seconda a -3 dall'Ilva capolista, avrebbe dovuto giocare il big match al "Maristiai" di Gavoi col Taloro, terzo tre punti sotto alla pari della Ferrini. «Non siamo fortunati da questo punto di vista: spero si risolva in maniera veloce, altrimenti comprometterebbe tutto», il commento del tecnico dell'Ossese.

Nuovo programma. Le partite in programma domani ora si giocheranno (salvo ulteriori slittamenti) domenica 8 maggio alle 16: Arbus-Nuorese, Castiadas-Ilvamaddalena, Ferrini-Bosa, Idolo-Monastir, Li Punti-Guspini, Porto Rotondo-Budoni, Sant'Elena-Ghilarza, Taloro Gavoi-Ossese e Villacidrese-Asseminese; il 15 maggio ultima giornata con Asseminese-Castiadas, Bosa-Taloro Gavoi, Budoni-Idolo, Ghilarza-Porto Rotondo, Guspini-Villacidrese, Ilvamaddalena-Ferrini, Monastir-Li Punti, Nuorese-Sant'Elena e Ossese-Arbus. Mercoledì 4 maggio alle 16 l'ultimo recupero rimasto, Budoni-Villacidrese (si gioca a Torpè). Poi playoff (dalla seconda alla quinta) e playout (quartultima contro quintultima, andata e ritorno).

