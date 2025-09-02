Si ferma all'esordio l'avventura di Lorenzo Carboni nell'Atp125 Challenger di Genova.

Il tennista algherese, in tabellone grazie a una wild card, è stato sconfitto 6-3, 6-0 dall'elvetico Kilian Feldbausch, figlio dell'ex azzurra di Fed Cup Cathy Caverzasio.

Carboni ha ricevuto una wild card anche nel tabellone di doppio dell'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina. In coppia con Gianluca Cadenasso sfiderà il francese Geoffrey Blancaneaux e l'israeliano Daniel Cukierman, binomio numero 3 del torneo.

