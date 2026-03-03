“Non c’è due senza tre”, scherza Mario Isoni dopo il ritorno al successo dell’Olbia ai danni del Budoni, deciso da un gol di Ragatzu. Il riferimento del vice allenatore dei bianchi, in panchina nel derby-salvezza della 9ª giornata di ritorno di Serie D al posto dello squalificato Daniele Livieri, è ai suoi trascorsi alla guida della prima squadra.

Prima di domenica, l’ex portiere (tra le altre squadre anche dell’Olbia) aveva guidato Ragatzu e compagni al turno precedente, nella gara esterna con la Flaminia Civita Castellana, finita 1-1, e nello scorso campionato in occasione del match casalingo col Real Monterotondo del 6 ottobre 2024, perso 0-1, nell’interregno tra l’esonerato Marco Amelia e la gestione Lucas Gatti: allora Isoni allenava l’Under 19 dei galluresi.

Lecita la soddisfazione del tecnico, così come quella di Ninni Corda. Nel post partita il direttore dell’area tecnica dell’Olbia ha sottolineato la prova di sacrificio della squadra: “Questa vittoria dev’essere quella della svolta, ed è un messaggio per tutti”, ha detto, “ma ancora non abbiamo fatto nulla”. Classifica alla mano, i bianchi, terzultimi con 24 punti, sono adesso a -8 dalla tredicesima (l’Anzio), ma per potersi giocare la conferma della categoria almeno ai playout il gap tra le due posizioni non deve superare i 7 punti.

Intanto domenica il campionato si fermerà per la Viareggio Cup. La sosta potrà essere sfruttata dall’Olbia per recuperare per la trasferta di Ischia, in programma il 15 marzo, gli infortunati Anelli, Viscovo, Ragatzu e Mameli, usciti malconci, gli ultimi due, dal derby del Nespoli, completare le visite mediche di Gaye, ufficializzato giovedì, e, magari, tesserare il difensore ex Torres e Lanusei Oproiescu, in prova da qualche giorno.

