Regione, l'ombra della decadenza e i venti di crisi nel Campo Largo: elezioni anticipate in primavera?

Elezioni Regionali anticipate e in concomitanza con le Amministrative di primavera? Soltanto voci ma tornano a farsi sentire in Consiglio Regionale. Ad alimentarle, di sicuro l'attesa della sentenza sulla decadenza della Governatrice Todde che continua a tenere in ansia la legislatura. E poi, la guerra fredda fra PD e 5 Stelle con lo strappo sulla sanità sempre da ricucire e quella tregua armata prevista almeno fino al referendum sulla Giustizia del 22-23 marzo Inoltre, non c'è ancora la scelta della Giunta sulla data definitiva delle amministrative, per quanto ci sia tempo per deliberare. Tanto basta, pero, per riaccendere i dubbi e ridare fiato alla corrente di pensiero, peraltro mai staccata, che non esclude le dimissioni della presidente.

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STEFANO SCHIRRU CAPOGRUPPO GRUPPO MISTO CONSIGLIO REGIONALE