Politica

Regione, l'ombra della decadenza e i venti di crisi nel Campo Largo: elezioni anticipate in primavera?

03 marzo 2026 alle 14:14aggiornato il 24 maggio 2026 alle 15:15

Elezioni Regionali anticipate e in concomitanza con le Amministrative di primavera? Soltanto voci ma tornano a farsi sentire in Consiglio Regionale. Ad alimentarle, di sicuro l'attesa della sentenza sulla decadenza della Governatrice Todde che continua a tenere in ansia la legislatura. E poi, la guerra fredda fra PD e 5 Stelle con lo strappo sulla sanità sempre da ricucire e quella tregua armata prevista almeno fino al referendum sulla Giustizia del 22-23 marzo Inoltre, non c'è ancora la scelta della Giunta sulla data definitiva delle amministrative, per quanto ci sia tempo per deliberare. Tanto basta, pero, per riaccendere i dubbi e ridare fiato alla corrente di pensiero, peraltro mai staccata, che non esclude le dimissioni della presidente.  
IVAN PIRAS CONSIGLIERE REGIONALE FORZA ITALIA
STEFANO SCHIRRU CAPOGRUPPO GRUPPO MISTO CONSIGLIO REGIONALE

Stefano Fioretti