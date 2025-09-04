Albalonga, Palmese e Nocerina in trasferta e Valmontone e Atletico Lodigiani in casa: il campionato dell’Olbia inizia col botto. Solo il mese di settembre offre alla squadra di Giancarlo Favarin cinque sfide importanti, a partire dalla gara esterna di domenica con l’Albalonga, fresca di scissione dalla Cynthia dopo 5 stagioni come Cynthialbalonga e dal 2-0 in Coppa Italia contro il Sora.

La partita si giocherà al “Francesca Gianni” di Roma per l’indisponibilità del “Pio XII” di Albano. Seguirà la prima gara casalinga con la matricola Valmontone il 14 settembre, la trasferta sul campo della Palmese il 21 e il turno infrasettimanale di mercoledì 24 al “Nespoli” contro il sempre ostico Atletico Lodigiani. Chiude la serie la difficile trasferta del 28 in casa della “big” Nocerina, tra le favorite per la vittoria finale.

Intanto, Giuseppe Ferazzoli, allenatore della prima avversaria in campionato, dice: «Domenica esordiremo in campionato con l’Olbia, una squadra che magari è partita un po’ in ritardo per l’allestimento della rosa ma che ha giocatori di qualità e ha preso un allenatore esperto come Favarin. L’anno scorso contro di loro – aggiunge il tecnico dell’Albalonga – perdemmo due volte su due: in questa stagione vogliamo partire col piede giusto e ci siamo preparati bene per questo, ma sappiamo che sarà una partita complicata sotto diversi punti di vista».

Nello scorso campionato all’andata i bianchi vinsero in trasferta 2-1 con reti di Marroni e Costanzo, mentre al ritorno si imposero 3-1 con doppietta di De Grazia e gol di Costanzo. Per la cronaca, dei marcatori della doppia sfida della stagione 2024/25 a Olbia è rimasto solo Marroni.

© Riproduzione riservata