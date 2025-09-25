Con la classifica ancora ferma a zero punti, lo Stintino si rafforza con l'acquisto del centrocampista argentino Augusto Mancinelli, classe 1997, originario della provincia di Mendoza.  

Mancinelli va a rinforzare la mediana biancoceleste. L'obiettivo dello Stintino che milita nel girone B della Promozione, è la salvezza.  

