Promozione
25 settembre 2025 alle 16:44
Lo Stintino punta alla salvezza con l'argentino MancinelliIngaggiato il centrocampista classe 1997
Con la classifica ancora ferma a zero punti, lo Stintino si rafforza con l'acquisto del centrocampista argentino Augusto Mancinelli, classe 1997, originario della provincia di Mendoza.
Mancinelli va a rinforzare la mediana biancoceleste. L'obiettivo dello Stintino che milita nel girone B della Promozione, è la salvezza.
